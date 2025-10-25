02-Planeta_manchette_175x100
Graci, Doc Etna Rosso Arcurìa Sopra il Pozzo 2021

Vendemmia: 2021
Uvaggio: Nerello Mascalese
Bottiglie prodotte: 1.300
Prezzo allo scaffale: € 150,00
Proprietà: Alberto Aiello Graci
Enologo: Emiliano Falsini, Vincenzo Marino
Territorio: Etna - Contrada Arcurìa

Vigne nel nord dell’Etna, a Passopisciaro, tra i 600 e gli oltre 1.000 metri, alcune a piede franco; solo vitigni della tradizione del vulcano. Questa la ricetta proposta da Alberto Aiello Graci, un catanese trapiantato a Milano ad occuparsi di finanza, che ha poi deciso, nel 2004, di tornare a casa e fondare una cantina. Nel 2017 è nata anche la partnership con “Le roi del Barbaresco” - Angelo Gaja: il progetto “Idda”. L’Etna Rosso Sopra il Pozzo 2021 possiede bagaglio aromatico floreale che poi vira su toni di melograno, ciliegia e agrumi, con cenni di pietra focaia e pepe. In bocca il vino ha buona tensione acida, sorso polposo, tannini saporiti e nervosi e finale sapido.

