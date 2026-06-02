“I giovani prendono la parola, anche sui social, e usano nuovi modi di comunicare il cibo”

Un tempo sottovalutato, lo studio della gastronomia oggi è stato rivalutato dalle università del mondo, perché “è centrale per costruire l’identità dei ragazzi e va studiato”. Giovani che si attivano ed evolvono la comunicazione del cibo: “prendono la parola, anche sui social, e usano nuovi modi di comunicare”. La Cucina Italiana Patrimonio Unesco? È frutto di intrecci e contaminazioni e “patrimonio di tutti”, senza derive “iper-identitarie”. WineNews ne ha parlato con Francesco Mangiapane, ricercatore dell’Università di Palermo, dove tiene Master su cibo & comunicazione.

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