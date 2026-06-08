“Il futuro dell’Italia è nell’arte e nell’economia dell’ospitalità. Tra agricoltura, cucina e vino”

A WineNews, da “Identità Golose”, Davide Rampello, direttore artistico e curatore di istituzioni e grandi eventi nazionali ed internazionali (dalla Rai ad Expo Milano 2015, alla Triennale di Milano, e non solo). “Fondamentale il tema della “relazione” tra ospitato ed ospitante”. Con cibo e vino che, in Italia, sono coprotagonisti: se “i territori si esprimono con le attività che accolgono, e quella agraria è tra le più formidabili, la conoscenza dei luoghi passa anche attraverso queste espressioni fondanti del saper fare italiano. Ma serve cura del dettaglio: non c’è l’amore, in moltissimi casi, ma c’è il consumo per il consumo” (ph: Brambilla, Serrani).

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