Il primo semestre 2026 del vino italiano? In chiaroscuro, ma con qualche segnale incoraggiante

Il vino italiano viene da un 2025 complesso, ma non disastroso, nei dati aggregati, con piccole perdite percentuali sia nell’export che nel mercato interno. E se anche la prima metà ormai quasi compiuta del 2026 vede ancora tante difficoltà, ci sono mercati che vanno meglio, e danno segnali di fiducia. Come raccontano, a WineNews, i vertici di realtà di primo piano del settore, come Albiera Antinori (Marchesi Antinori), Rodolfo Maralli (Banfi), Alberto Lusini (Angelini Wines & Estates), Giancarlo Moretti Polegato (Villa Sandi) ed Elvira Bortolomiol (Bortolomiol).

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