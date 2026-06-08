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L'Intervista

Il riconoscimento Unesco “evidenzia che la cucina italiana, prima di tutto, è cultura”

Da “Identità Golose”, a WineNews, Maddalena Fossati, direttrice “La Cucina Italiana”. È un riconoscimento che “tocca l’identità di tutti”

Da “Identità Golose”, con WineNews, c’è Maddalena Fossati, direttrice della storica rivista “La Cucina Italiana”, da cui è partita l’idea di candidare la cucina italiana a Patrimonio Unesco. Un riconoscimento all’identità tricolore: dai campi alle università, fino alle cucine di casa, perché “non tocca solo la ristorazione, ma tutti, dai pranzi domenicali alle serate “da una pasta e via”. Tocca ciò che definisce chi siamo”, e ha fatto sì che “non si era mai parlato di cucina italiana in modo così preponderante ed evidenzia come la cucina è prima di tutto cultura, non solo mangiare. Il vino? È assolutamente protagonista nella tavola italiana”.

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TAG: CUCINA ITALIANA PATRIMONIO UNESCO, CULTURA, IDENTITÀ, IDENTITA GOLOSE, LA CUCINA ITALIANA, MADDALENA FOSSATI

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