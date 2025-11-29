Il Trentodoc, da 10 anni in crescita, mantiene la rotta

Se il mondo del vino attualmente non sta certo vivendo il suo momento migliore, a causa della pressione di varie criticità, non solo riconducibili alle sue dinamiche, è pur vero che non tutte le tipologie soffrono allo stesso modo. È il caso senz’altro degli spumanti, sempre più capaci di sottrarre quote di mercato ai vini fermi con un export, nel 2024, di 555,5 milioni di litri sui 495,7 del 2023 (+12%), per un valore di 2,3 miliardi di euro (+5%), guadagnando il 28,4% in valore ed il 26,4% in volume di tutte le esportazioni di vino italiano (dati Istat). E, in questo squarcio di sole dentro un cielo nuvoloso, il Trentodoc, che viene da 10 anni di trend in crescita, riesce a mantenere la rotta quasi senza conseguenze, subendo una lievissima flessione, con le vendite delle 69 case spumantistiche dell’Istituto Trentodoc a chiudere un 2024 da 180 milioni di euro di vendite, a -2,7% sul 2023 (dati Osservatorio Trentodoc). Ma, negli ultimi dieci anni, le bottiglie di Trentodoc sono passate da 7 a 12,3 milioni, mentre il giro d’affari è più che raddoppiato. Un progresso notevole che ha, in qualche modo, consacrato le “bollicine di montagna” trentine tra le migliori del ricco e variegato scenario spumantistico tricolore, e che continua instancabile anche ad attrarre nuovi investimenti, come quello recente di Moncalisse delle giovani Walch e di ERT1050 della famiglia Veronesi. Per gli spumanti trentini l’Italia resta il mercato di riferimento, mentre le esportazioni rappresentano il 15% delle vendite complessive, un asset strategico per il futuro del marchio, con Stati Uniti e Svizzera che sono i due mercati chiave in prospettiva estera. Uno “zoccolo duro” da cui partire verso un ulteriore incremento delle vendite fuori confine, avvalendosi di una tipologia che, nonostante tutto, resta tra le più gettonate.
