Vernaccia 175x100 manchette
Marchesi Barolo 175x100 manchette
Vernaccia 175x100 manchette
Marchesi Barolo 175x100 manchette

L'Intervista

“Il valore del vino è legato al valore del territorio, bisogna fare tanto marketing territoriale”

WineNews, a “tu per tu” con Alessandro Profumo, tra i top manager italiani più affermati, oggi a vertici di Rialto Venture Capital

Tra i top manager italiani più affermati, già guida di banche come Unicredit e Monte dei Paschi di Siena, e di aziende come Leonardo, oggi ai vertici di Rialto Venture Capital, se Alessandro Profumo fosse alla guida di un’azienda del vino, “che è un asset strategico per l’Italia”, tra molti aspetti, dice a WineNews, “andrei ad analizzare per primo il valore del territorio, perché il valore del vino è legato a questo. Bisogna fare tanto marketing territoriale, e, per farlo, bisogna avere il senso della comunità, che per me è una priorità assoluta. Poi, bisogna produrre del buon vino” (credit: LinkedIn/Alessandro Profumo).

Copyright © 2000/2026

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2026

TAG: ALESSANDRO PROFUMO, FINANZA, INVESTIMENTI, MARKETING TERRITORIALE, RIALTO VENTURE CAPITAL

Altri articoli