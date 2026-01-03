“Il valore del vino è legato al valore del territorio, bisogna fare tanto marketing territoriale”

Tra i top manager italiani più affermati, già guida di banche come Unicredit e Monte dei Paschi di Siena, e di aziende come Leonardo, oggi ai vertici di Rialto Venture Capital, se Alessandro Profumo fosse alla guida di un’azienda del vino, “che è un asset strategico per l’Italia”, tra molti aspetti, dice a WineNews, “andrei ad analizzare per primo il valore del territorio, perché il valore del vino è legato a questo. Bisogna fare tanto marketing territoriale, e, per farlo, bisogna avere il senso della comunità, che per me è una priorità assoluta. Poi, bisogna produrre del buon vino” (credit: LinkedIn/Alessandro Profumo).

