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L'Intervista

In cucina, come nella vita, il “codice materno” è fondamentale, “perché significa avere cura”

A WineNews, Massimo Recalcati, tra gli psicoanalisti più noti d’Italia, incontrato a Identità Milano 2026, parlando del mondo della ristorazione

A WineNews, Massimo Recalcati, tra gli psicoanalisti più noti d’Italia, professore allo Iulm di Milano, e che, da anni, affianca alla pratica clinica la scrittura, con numerosi saggi, tradotti in diverse lingue. Lo abbiamo incontrato a Identità Milano 2026, con lo chef stellato Davide Oldani del ristorante D’O di Cornaredo, parlando del concetto di eredità che va oltre, nella vita come in cucina, e del mondo della ristorazione nella realtà e nell’immaginario collettivo, tra libertà e restrizioni, e nel quale il “codice materno” è fondamentale, “perché significa avere cura”, di sé e degli altri (ph: Brambilla, Serrani).

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TAG: CURA, DAVIDE OLDANI, IDENTITà MILANO 2026, MASSIMO RECALCATI, RISTORAZIONE, UNIVERSITà IULM

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