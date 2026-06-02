A WineNews, Alessandro Schiatti, presidente I Love Italian Food: “da quando esistono i reel, i social vengono fruiti come intrattenimento. Quindi si guardano, anziché la tv, delle short stories, dei reel e dei video brevi, fatti dal basso: le persone comuni raccontano esperienze, e chi è più bravo afferma un punto di vista. E noi dobbiamo sfruttarli, perché abbiamo un esercito di professionisti del wine & food nel mondo che nessun altro Paese ha”, senza dimenticare che “in Italia il cibo è cultura, è convivialità, è stare insieme: è uno stile di vita raro altrove”.

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