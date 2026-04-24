Le Casematte, Doc Sicilia Grillo Pharis 2024

Il Grillo in purezza Pharis 2024, maturato in tonneau e cemento, possiede colore giallo paglierino brillante dai riflessi dorati e profuma di frutta a polpa gialla, mimosa e agrumi, con tocchi di erbe aromatiche, anice e iodio. In bocca il sorso è sapido, fragrante e di buona struttura, terminando in un finale persistente e dai ritorni ancora agrumati. Le casematte sono fortificazioni che sorsero un po’ in tutta Italia durante la seconda guerra mondiale a difesa delle città costiere. Strutture di questo genere sovrastano anche la cantina nata nel 2008 nei dintorni di Messina - di proprietà del duo composto dal commercialista Gianfranco Sabbatino e dall’ex calciatore Andrea Barzagli (che ha giocato nel Chievo, nel Palermo, nel Wolfsburg e nella Juventus, oltre che in nazionale) - da cui deriva il suo nome. 11 gli ettari vitati in biologico a disposizione di questa realtà, allevati in prevalenza a Nerello Mascalese e Cappuccio, Nero d’Avola, Nocera, Grillo e Carricante, per una produzione complessiva di 60.000 bottiglie. 10 di questi sono iscritti alla Doc Faro, minuscola denominazione che abbraccia l’angolo più settentrionale dell’isola siciliana e che conta su appena 30 ettari di estensione rivendicata, rappresentando il più piccolo areale Doc della Sicilia. I vini aziendali possiedono carattere intrigante e sono inseriti con successo nell’ampio e competitivo universo enoico siciliano.

(are)

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