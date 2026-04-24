Marco Mascellani, Vino Rosso Syn02 2024

In una Italia del vino che mette al primo posto l’originalità dei suoi terroir, dei suoi Cru e delle sue denominazioni non trasferibili altrove, Marco Mascellani, enologo noto soprattutto in Puglia, propone un progetto decisamente in contro tendenza, rivendicando il potenziale di vini ottenuti a partire da uve coltivate in luoghi diversi. Un “luogo non luogo” dove realizzare qualcosa che sia immediatamente edonistico e organolettico, togliendo dall’orizzonte il territorio per seguire l’istinto ed immettersi in un percorso popolato da “vini Frankenstein”. Ma il progetto “Syn” di Mascellani, che supera i confini geografici, costruisce vini intrecciando storie, luoghi e vitigni: un modo di concepire il vino non privo di fascinazioni. Il primo è un bianco - il Syn01 - che unisce il Verdicchio delle Marche, il Pecorino dell’Abruzzo e il Grillo coltivato in Puglia. Il secondo è un rosso - il Syn02 - frutto di un blend a base di Barbera dell’Oltrepò Pavese, Canaiolo dei Colli Senesi e Ottavianello di Puglia. Entrambi escono in bottiglie di vetro riciclato e chiuse con tappo tecnico dalla carbon footprint negativa. Il Syn02 2024 possiede un profilo aromatico che rimanda alla frutta rossa, ai fiori di campo, al ginepro, alle erbe aromatiche e alle spezie. Il sorso è tendenzialmente fresco, dai tannini fitti e dolci e dallo sviluppo solido e continuo, terminando in un finale persistente e dai ritorni ancora fruttati.

(are)

Copyright © 2000/2026