Kellerei Terlan, Doc Alto Adige Terlaner Cuvée Nova Domus Riserva 2023

Fondata nel 1893 dalla scelta innovativa e coraggiosa di alcuni viticoltori che unirono le loro forze, Cantina Terlano è una delle realtà produttive più moderne e premiate di tutto il Trentino Alto Adige. Attualmente i soci sono 143, che coltivano 190 ettari di vigneti e producono un milione e mezzo di bottiglie l’anno: di queste il settanta per cento sono vini bianchi, famosi per complessità e longevità. Il Nova Domus Terlaner Riserva è un “vino molto rappresentativo dell’azienda, un Terlaner classico che esprime al meglio i pregi della zona di produzione, e contribuisce a portare nel mondo il nome dell’azienda”, ci ha detto l’enologo Rudi Kofler in occasione della degustazione a Roma, presso l’Hotel Splendide Royal, di etichette di Cantina Andriano e Cantina Terlano, due realtà altoatesine che dal 2008 sono unite a livello societario. Nel bicchiere Nova Domus ha un colore giallo fresco con leggere sfumature verdognole. Al naso si avvertono un velo di erbe e spezie, come anice, menta e salvia, ma anche sfumature aromatiche fruttate, soprattutto di albicocca, mandarino, melone e maracuja. Il tutto impreziosito da note minerali e salate. Al palato esprime un gusto cremoso e morbido che si contrappone alle note aromatiche e minerali, dando vita a una simbiosi accattivante. A tavola si abbina bene a caviale, trancio di salmone grigliato o arrosto di tonno, ma anche a una fiorentina, o stinco di vitello brasato.

(Cristina Latessa)

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