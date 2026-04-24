Réva, Docg Barolo 2022

Réva è la creazione di Miroslav Lekes, imprenditore farmaceutico della Repubblica Ceca, che nel 2012 decide di seguire il suo sogno e di investire nel Barolo. Fonda Réva (parola che significa “grappolo d’uva” nella sua lingua d’origine) a La Morra e gradualmente accresce l’azienda aggiungendo il ristorante Fre e il progetto di accoglienza. Oggi l’azienda conta su 16 ettari di vigna, distribuiti su 7 aree diverse di Barolo: a Monforte d’Alba (dove produce il bianco Grey, la Barbera d’Alba e il Langhe Nebbiolo), a Roddino (dove produce l’Alta Langa 100% Pinot Nero, il Dolcetto e la Barbera), a Grinzane Cavour, a Verduno con i cru Monvigliero, Breri e Boscatto, poi a Cerretta e Lazzarito in Serralunga d’Alba, a Cannubi in Barolo e infine a Ravera in Novello. Undici in tutto le etichette in produzione (90.000 in totale all’anno), che comprendono anche i cru da Barolo di Ravera, Cerretta, Lazzarito e Cannubi. Il Barolo annata, invece, si compone dai vigneti di Monforte d’Alba, Novello, Serralunga d’Alba e Grinzane Cavour. Dopo la fermentazione spontanea (cui sono sottoposte tutte le etichette rosse) in acciaio, matura per 2 anni in grandi botti di rovere austriaco. La versione 2022 è intensamente balsamica, con note di spezie, prugna in confettura, fiori rossi e infine cenni iodati e vegetali. L’impronta balsamica torna anche al sorso dai tannini gravi, che rilasciano succosità agrumata e gentilezza floreale finale.

(ns)

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