Casa Vissani - Baschi (TR)

Alta cucina, grandi vini e tramonto sul Lago di Corbara, accolti dagli chef Gianfranco Vissani, maestro della cucina italiana, e da suo figlio Luca Vissani, maestro di ospitalità: c’è tutto questo fascino e benessere ad accompagnare l’elegante e raffinatissima tavola di Casa Vissani. Siamo a Baschi, “tempio” dell’alta cucina italiana che si trova a pochi passi da Orvieto, nel cuore dell’Umbria. E in questo scrigno di accoglienza, a deliziare il palato ci sono la Parmigiana di melanzane, burro salato e cipollina; il Carnaroli con zucchine Cru e aceto balsamico stravecchio; la Stecca di vitella, soia e zenzero con purea di patate al tabacco; e, per finire, la Caprese di gianduja, gelato di zabaione. È sempre un grande piacere concedersi una sosta da Vissani, perché come dice uno dei più grandi chef italiani di sempre, il più vulcanico ed esuberante, “la cucina italiana è un patrimonio culturale. È come un Botticelli, un Morandi o un Boccioni che hanno dato lustro alla nostra bella Italia”.

(el)

Copyright © 2000/2026