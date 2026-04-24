Berlucchi, Docg Franciacorta Brut Satèn ‘61

La linea ‘61 di Berlucchi omaggia l’anno di nascita della Franciacorta moderna, il 1961, quando Guido Berlucchi e Franco Ziliani diedero avvio alla prima produzione di Metodo Classico nel territorio, segnando l’inizio di una nuova identità enologica. Una gamma che costituisce il perno stilistico del colosso franciacortino, declinando le diverse tipologie della denominazione in chiave coerente e riconoscibile. Il ‘61 Satèn di Berlucchi si inserisce nella linea dedicata, composta da sei etichette, e questa in particolare valorizza lo Chardonnay in purezza proveniente dai vigneti più vocati dei 19 comuni della denominazione. Le uve, raccolte tra la seconda decade di agosto e l’inizio di settembre, sono vinificate con pressatura soffice e frazionamento dei mosti, seguiti da fermentazione in acciaio. La cuvée viene assemblata nella primavera successiva con l’apporto del 10% di vini di riserva affinati in barriques e tonneaux, a conferire maggiore profondità, insieme all’affinamento sui lieviti di almeno 24 mesi e ulteriori due mesi dopo la sboccatura. La sovrappressione contenuta a 5 atmosfere, tipica del Satèn, determina una tessitura cremosa e un perlage sottile e continuo. Al naso è ricco ed elegante, con note di frutta gialla matura, mango e papaya, che evolvono verso agrume candito e frolla all’albicocca. Il sorso è fresco ed equilibrato, sostenuto da buona acidità, con una chiusura leggera su richiami agrumati.

(Chiara Giovoni)

Copyright © 2000/2026