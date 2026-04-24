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Su i Vini di WineNews

Tenuta di Biserno, Toscana Igt Rosso Biserno 2021

TENUTA DI BISERNO, Su i Vini di WineNews
Vendemmia: 2021
Uvaggio: Cabernet Franc, Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot
Bottiglie prodotte: 30.000
Prezzo allo scaffale: € 150,00
Proprietà: famiglia Antinori
Enologo: Ranieri Orsini, Francesco Teti, Laboratoire Rolland
Territorio: Toscana

Il Progetto Biserno, firmato dalla famiglia Antinori con Niccolò Marzichi Lenzi amministratore delegato, comprende tre realtà distinte: Tenuta di Biserno, Tenuta Campo di Sasso e Tenuta Collemezzano, poste nel comune di Bibbona, al confine nord con l’areale bolgherese, in Alta Maremma. Il vigneto di Tenuta Collemezzano conta su 20 ettari a vigneto ed è coltivato con le classiche varietà bordolesi. Il vigneto di Tenuta di Biserno si estende su 40 ettari a vigneto, dove sono allevate le varietà Cabernet Franc, Merlot, Cabernet Sauvignon e Petit Verdot. La Tenuta Campo di Sasso ha un’estensione di 56 ettari a vigneto, raccogliendo le varietà Syrah, Merlot, Sangiovese, Petit Verdot e Vermentino. I vini prodotti sono: l’“Insoglio del Cinghiale” (Syrah, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot e Petit Verdot), il Vermentino “Occione”, “Il Pino di Biserno” (Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot e Petit Verdot), il “Colle Mezzano” (Cabernet Franc, Merlot, Cabernet Sauvignon) e il “Biserno” (Cabernet Franc, Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot), quest’ultimo oggetto del nostro assaggio. La versione 2021, maturata in prevalenza in barrique nuove per oltre un anno, profuma di frutti neri, liquirizia e erbe aromatiche, con tocchi tostati a rifinitura. In bocca, il vino possiede sorso pieno e cremoso, levigato nell’espressione tannica e dal finale persistente, che torna fruttato e balsamico.

(fp)

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TAG: TENUTA DI BISERNO

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