Le Forconate, Doc Colli dell’Etruria Centrale Ràsole 2024

In un territorio ancora poco battuto dai vignaioli, al confine tra Toscana e Umbria e nella Doc Colli dell’Etruria Centrale, si è affacciato sul mercato un nuovo produttore: è la cantina Le Forconate, fondata nel 2008 dalla famiglia Barbanera, che a marzo 2026 ha debuttato con le prime bottiglie. Tra queste, c’è il Ràsole 2024, un omaggio alle “rasole”, i tipici muretti a secco in pietra lavica delle colline senesi. La Tenuta si estende su 26,5 ettari tra San Casciano dei Bagni e Cetona, in un’area che vanta 42 sorgenti termali e suoli ricchi di argille plioceniche e calcare. Le varietà allevate secondo una gestione agronomica integrata sono Sangiovese, Cabernet Franc, Merlot, Sagrantino e Vermentino, radicate in parcelle con esposizioni e altitudini differenti. Il Ràsole è un blend a prevalenza di Sangiovese con Cabernet Franc secondo disciplinare. Dopo la raccolta manuale tra fine settembre e inizio ottobre, il Sangiovese fa macerazione per alcuni giorni a cui segue una fermentazione classica. Il vino poi riposa 9 mesi in barriques e fa un ulteriore affinamento in bottiglia per 1-2 mesi. Il Ràsole 2024 è un vino asciutto e pulito. Il naso è ricco di profumi di frutti rossi e more, con note di erbe aromatiche in equilibrio tra aromi mandorlati e speziati. Ben delineati sul finale anche accenni di tostatura e caffè in grani. In bocca si sentono note di frutta a bacca rossa e morbidi tannini nelle prime battute.

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