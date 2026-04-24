Tavernello, Spumante Parzialmente Dealcolato Dry Rosato Tavernellow 3%

Caviro - cooperativa fondata nel 1966 e costituita da 22 soci (di cui 20 cantine sociali), 11.500 viticoltori di 8 regioni d’Italia, per 35.200 ettari di superficie vitata e una produzione di uva di 534.000 tonnellate (circa il 9% dell’uva italiana), pari a 150 milioni di litri di vino confezionato, esportato in 90 Paesi nel mondo - ha lanciato il suo Tavernellow 3% vol, spumante parzialmente dealcolato prodotto nel nuovo impianto di dealcolazione situato a Savignano sul Panaro (Modena). Tavernellow, con solo 3% di alcol, estensione della gamma del brand pioniera di nuove tendenze di consumo, è lo spumante ideale per chi cerca un modo contemporaneo di vivere il vino, senza rinunciare al suo gusto. Tavernellow nasce da una vinificazione tradizionale, seguita da un processo controllato di dealcolazione parziale che consente di ridurre il contenuto alcolico mantenendo il profilo organolettico e l’equilibrio sensoriale del vino. Non si tratta quindi di una bevanda analcolica con aggiunta di aromi, oggi non consentiti dalla normativa per il vino, ma di un vino che nasce come tale e viene successivamente alleggerito nella gradazione. Tavernellow 3% è prodotto in due versioni: bianco, da uve aromatiche, fresco e sapido e ben bilanciato da una piacevole dolcezza, e questo rosato, da uve a bacca rossa, croccante al palato, con buon equilibrio tra dolcezza e vivacità acida, profumando di frutti rossi.

(fp)

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