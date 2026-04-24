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Su i Vini di WineNews

Marulli, Doc Copertino Rosso Tenuta Paraida 2019

COPERTINO, MARULLI, ROSSO, Su i Vini di WineNews
Vendemmia: 2019
Uvaggio: Negroamaro, Malvasia Nera, Montepulciano
Bottiglie prodotte: 10.000
Prezzo allo scaffale: € 13,00
Proprietà: famiglia Marulli
Enologo: Marco Mascellani
Territorio: Copertino

Il Copertino Rosso Tenuta Paraida 2019 possiede colore rosso rubino cupo con riflessi granati appena accennati. I suoi profumi rimandano ai frutti rossi maturi, ai fiori, al timo, al sottobosco e al pepe. In bocca il sorso è pieno, polposo e di buona struttura, dai tannini fitti e lunghi, dal finale persistente e avvolgente e di marcata sapidità. L’azienda della famiglia Marulli nasce nel 1975 a Copertino - zona notoriamente dedita alla viticoltura e posta nel Salento occidentale - in una fase storica che vedeva i primi passi dell’affrancamento della Puglia dalla sua condizione di areale che riforniva di uve e vini le regioni del centro e del nord d’Italia. Concentrandosi progressivamente sulla coltivazione della vite e sulla produzione di vino, espressa oggi da una produzione complessiva di 80.000 bottiglie. Ventidue gli ettari di proprietà dedicati al vigneto, allevati in prevalenza a Negroamaro, Malvasia Nera, Montepulciano, Primitivo, Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon, Chardonnay e Verdeca, mixando, come accade solitamente nella Puglia enoica, vitigni locali e internazionali. Il risultato sono rossi corposi e generosi, rosati fruttati e bianchi tendenzialmente fragranti, tutti accomunati dal chiaro carattere mediterraneo. Il portafoglio etichette aziendale è articolato e composito ed è composto da una prevalente produzione rossista - otto etichette - completata da quattro bianchi e due rosati.

(are)

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TAG: COPERTINO, MARULLI, ROSSO

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