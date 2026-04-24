Ruggeri, Docg Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Dry Giall’Oro Sipping Energy

La storica cantina con sede a Valdobbiadene rimane con rassicurante continuità tra i punti di riferimento della produzione delle bollicine trevigiane. Fondata da Giustino Bisol e dal cugino Luciano Ruggeri nel 1950, è, dal 2017, di proprietà del Gruppo Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien, occupando da anni una posizione assai significativa nello scacchiere produttivo del Prosecco, sia come interprete fedele e coerente degli stilemi della denominazione e della tipologia, sia collocando, per giunta in tempi non sospetti, i vini dell’areale sul palcoscenico internazionale. L’azienda, che ha una produzione complessiva media annuale che si attesta sulle 1.700.000 bottiglie, acquista le uve da oltre un centinaio di conferitori di provata affidabilità qualitativa, che coltivano le loro vigne nelle migliori zone del comprensorio, tra Valdobbiadene e Cartizze. Il Prosecco Superiore Giall’Oro fa parte della linea I Classici, rivisitata in edizione limitata dall’artista Sara Ricciardi e rinominata Sipping Energy: presentata alla Milano Design Week, comprende anche le etichette Quartese, Sàlter e Santo Stefano. Limpido e brillante nel suo colore giallo paglierino tenue, ravvivato da un fine e continuo perlage, il Giall’Oro profuma di mela gialla e fiori di acacia. In bocca il sorso è tendenzialmente saporito e di buona struttura, terminando in un finale avvolgente, croccante e ben profilato, dai toni ancora fruttati.

(fp)

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