L’enoturismo sempre più importante per le cantine, e la Sicilia ne è tra i leader indiscussi

I turisti del mondo cercano autenticità, il modo di fare enoturismo sta cambiando pelle, ed i produttori sono pronti a raccogliere la sfida. Come raccontato, a WineNews, a “Sicilia en primeur”, a Palermo, dai protagonisti del vino siciliano: da Mariangela Cambria (Assovini Sicilia e Cottanera) a Josè Rallo (Donnafugata), da Arianna Occhipinti (Arianna Occhipinti) a Michele Faro (Pietradolce), da Gaetana Jacono (Valle dell’Acate) a Filippo Mazzei (Zisola), al fondatore di Wine Suite Filippo Galanti.

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