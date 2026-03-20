Marchesi di Barolo, Docg Barolo Coste di Rose 2022

Nonostante un’annata climaticamente complessa, il 2022 del Barolo Coste di Rose si conferma un vino di notevole eleganza e qualità, testimonianza del grande lavoro portato avanti in vigna come in cantina, dalla famiglia Abbona di Marchesi di Barolo. Nel calice il vino si presenta con una veste rosso rubino, brillante, attraversata da eleganti riflessi di colore granato che ne anticipano profondità e finezza. Al naso si esprime con intensità e complessità; con raffinate note floreali di rosa, seguite da sentori di piccoli frutti rossi, che si intrecciano con richiami più evoluti di cuoio e delicate sfumature speziate, principalmente di pepe nero e chiodi di garofano. L’ingresso in bocca è fresco e preciso, capace di guidare immediatamente il palato verso una dimensione di equilibrio in cui il tannino, di grande eleganza e perfettamente integrato, si esprime con carattere rivelando, allo stesso tempo, una trama fine. Al palato il vino è avvolgente, raffinato, con una grande freschezza capace di sostenere e valorizzare la complessità aromatica e la piacevolezza. Il finale è lunghissimo, con un tannino che continua a dialogare con la freschezza, lasciando emergere piacevoli note balsamiche, di liquirizia e menta, che conferiscono a questo Barolo carattere ed portamento regalando, al contempo, un sorso piacevole che invita ad un nuovo assaggio. Perfetto in abbinamento a primi e secondi piatti a base di carne.

(Paolo Lauria)

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