Mirabella, Docg Franciacorta Dosaggio Zero Døm Riserva 2018

Dai 45 ettari direttamente coltivati da Mirabella - e ripartiti nei migliori cru di Paderno e Passirano in Franciacorta - si producono circa 350.000 bottiglie all’anno, sotto l’occhio attento di Alessandro, Alberto e Teresio Schiavi. Una decina le etichette aziendali, fra cui due Riserva millesimate a nome Døm: il Rosé e questo Dosaggio Zero, che fermenta in cemento e barrique di rovere, per poi affinare almeno 85 mesi sui lieviti in bottiglia. Intensa e luminosa, la versione 2018, profuma di vaniglia, miele di agrumi, mango e fiori di acacia; il sorso è cremoso, sapido e persistente, decisamente agrumato nella parte centrale e dal lungo finale su tonalità erbacee.

(ns)

