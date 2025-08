Nicola Piovani: “il vino è un perno della nostra civiltà, legato ad un consumo saggio e poetico”

Tra musica e parole, le riflessioni di uno dei più grandi musicisti italiani dal “Jazz & Wine” 2025 by Banfi, il più longevo “festival aziendale” del vino italiano (con la famiglia Rubei dell’Alexanderplatz Jazz Club di Roma), che, nei giorni scorsi, lo ha visto protagonista del concerto “Note a Margine”, promosso in collaborazione WineNews che ha fortemente voluto il maestro Premio Oscar a Montalcino. “Il vino è un perno della nostra civiltà. I poeti, da Omero ad Eduardo De Filippo, raccontando l’uomo con la loro arte, hanno cantato anche il vino. Mio padre era astemio, ma lo voleva lo stesso sul tavolo per celebrare con noi la gioia e la bellezza”.

Copyright © 2000/2025