Nino Franco, Docg Valdobbiadene Prosecco Superiore Brut Rustico

Nino Franco considera il Rustico il loro biglietto da visita: prodotto fin dagli anni Settanta come Prosecco col Fondo, è passato al Metodo Charmat dal 1979, meritandosi infine anche la Docg pochi anni fa. Prosecco Superiore dal sorso pieno e strutturato, profuma di zagara, vaniglia, nepitella, pera Williams e mandarino; il sorso ha cremosità fine e sapida, che diffonde note gessose e floreali, rimanendo a lungo impresso e generoso al palato. La produzione annua di Nino Franco raggiunge le 850.000 bottiglie, ma solo 5 sono gli ettari di proprietà, suddivisi fra Grave di Stecca, Riva di San Floriano (da cui derivano i due omonimi vini) e Col del Vent, che da origine al Nodi.

