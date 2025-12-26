02-Planeta_manchette_175x100
Consorzio Collio 2025 (175x100)

Su i Quaderni di WineNews

SOTTO LA LENTE

Nino Franco, Docg Valdobbiadene Prosecco Superiore Brut Rustico

BRUT, NINO FRANCO, PROSECCO SUPERIORE, VALDOBBIADENE, Su i Quaderni di WineNews
Uvaggio: Glera
Bottiglie prodotte: 50.000
Prezzo allo scaffale: € 14,50
Proprietà: Primo e Silvia Franco
Enologo: Primo Franco, Renato Meneghello
Territorio: Valdobbiadene

Nino Franco considera il Rustico il loro biglietto da visita: prodotto fin dagli anni Settanta come Prosecco col Fondo, è passato al Metodo Charmat dal 1979, meritandosi infine anche la Docg pochi anni fa. Prosecco Superiore dal sorso pieno e strutturato, profuma di zagara, vaniglia, nepitella, pera Williams e mandarino; il sorso ha cremosità fine e sapida, che diffonde note gessose e floreali, rimanendo a lungo impresso e generoso al palato. La produzione annua di Nino Franco raggiunge le 850.000 bottiglie, ma solo 5 sono gli ettari di proprietà, suddivisi fra Grave di Stecca, Riva di San Floriano (da cui derivano i due omonimi vini) e Col del Vent, che da origine al Nodi.

(ns)

Copyright © 2000/2025

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025

TAG: BRUT, NINO FRANCO, PROSECCO SUPERIORE, VALDOBBIADENE

Altri articoli