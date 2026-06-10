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L'Intervista

“Spesso, dare senso al cibo, vuol dire focalizzarsi su quello che gli gira attorno”

A WineNews, dal Congresso “Identità Golose”, Luna Pagnin, influencer, biologa, nutrizionista e personal trainer (sui social Spazio Lunare)

A WineNews, dal Congresso Internazionale “Identità Golose” 2026, Luna Pagnin, influencer, biologa, nutrizionista e personal trainer (sui social Spazio Lunare). “A volte dimentichiamo cosa sia reale, perché, ormai, siamo così abituati a vedere immagini ritoccate e che non rimandano alla varietà dei corpi, che pensiamo che un unico modello di corpo sia quello giusto”. Come comunicare il cibo a chi è colpito da un disturbo alimentare? Serve “comunicarne la tridimensionalità. Il cibo si assapora con tutti i sensi perché, spesso, a dargli senso è l’esperienza che gli ruota attorno”, anziché “connetterlo ad un numero di calorie”.

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TAG: ALIMENTAZIONE, CIBO, COMUNICAZIONE, CORPO, DISTURBI ALIMENTARI, IDENTITA GOLOSE MILANO, LUNA PAGNIN, SOCIAL, SPAZIO LUNARE

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