Paesaggi rurali, se l’Unesco riconosce il “valore universale”, la Fao “considera quello agricolo”

A WineNews, Mauro Agnoletti, presidente Associazione Pris e Cattedra Unesco all’Università di Firenze, recentemente chiamato a rappresentare il paesaggio italiano nel Comitato Tecnico Scientifico dedicato a Belle Arti, Archeologia e Paesaggio del Ministero della Cultura, spiega come “il cammino Unesco che, per primo, ha ospitato i paesaggi agrari, non è nato per questo, ma li ospita nella categoria dei paesaggi culturali, mentre il programma Giahs della Fao nasce specificamente per i paesaggi agricoli. Il primo guarda al valore universale, il secondo considera quello agricolo”.

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