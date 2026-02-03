“La storia dell’umanità è la storia dell’agricoltura. E, a Pompei, vogliamo valorizzarla”

A WineNews, il direttore del più celebre parco archeologico d’Italia e del mondo, Gabriel Zuchtriegel. Con il progetto sul vino, con Tenute Capaldo, ed oltre. “Il futuro non si può costruire con le risposte vecchie. La risposta vecchia è vedere il privato essenzialmente come un potenziale pericolo, mentre nella pubblica amministrazione il partenariato significa un cambio di prospettiva, significa che noi proseguiamo insieme un comune obiettivo dove c’è anche una sostenibilità economica sia per l’ente pubblico sia per il privato. Abbiamo alberi da frutta, olivi, 100 ettari di aree verdi, che vogliamo trasformare da un costo in una fonte di sviluppo e di didattica”.

