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L'Intervista

“Ristorazione e vino italiano negli ultimi 20 anni, di pari passo, si sono affermati nel mondo”

WineNews a tu per tu con Enrico “Chicco” Cerea, tra i più famosi e stimati chef italiani con il ristorante Da Vittorio, a Bergamo, tre stelle Michelin

“Negli ultimi 20 anni la ristorazione italiana si è evoluta e aggiornata e ora è apprezzata in tutto il mondo in un podio assieme ad altre cucine affermate e conosciute. Così come il vino, che ha fatto passi da gigante e che ora viene equiparato, in alcune categorie, anche a quello francese. Mia madre Gioconda Gritti nominata Cavaliere del Lavoro? Ci ha molto emozionato. Siamo un gruppo di 1.200 persone ma lei è il faro di tutti i noi: la prima ad arrivare e l’ultima ad andare via”. Così, a WineNews, Enrico Cerea, tra i più famosi e stimati chef italiani, con il ristorante tre stelle Michelin Da Vittorio (ph: Brambilla, Serrani).

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TAG: CAVALIERE DEL LAVORO, DA VITTORIO, ENRICO "CHICCO" CEREA, EVOLUZIONE, GIOCONDA GRITTI, RISTORAZIONE ITALIANA, TRE STELLE MICHELIN

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