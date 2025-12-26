Ruggeri, Docg Valdobbiadene Superiore di Cartizze Dry 2024

La storica cantina con sede a Valdobbiadene, tra i punti di riferimento delle bollicine trevigiane, interpreta con coerenza degli stilemi della tipologia. Fondata da Giustino Bisol e dal cugino Luciano Ruggeri nel 1950, è di proprietà del Gruppo Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien dal 2017. Oggi occupa una posizione significativa nel territorio del Prosecco, forte di una produzione complessiva di 1.700.000 bottiglie. Il nuovo Valdobbiadene Superiore di Cartizze Dry 2024, dopo un'inusuale sosta di 6 mesi sui lieviti, profuma di mela, pera e glicine, con tocchi agrumati. In bocca il sorso è avvolgente e fragrante, terminando in un finale ben proporzionato e dai ritorni fruttati.

(fp)

