Soave, “dopo le Mga, un ulteriore percorso di distinzione e valorizzazione territoriale”

“I riconoscimenti come Paesaggio Agricolo di Interesse Storico e Giahs della Fao ci hanno permesso di aumentare la consapevolezza dell’unicità di questo territorio. E la direzione futura è, dopo le Mga, un ulteriore percorso di distinzione e valorizzazione territoriale. Il 2025 lo abbiamo chiuso con il +3% di imbottigliamento, ma il fatto che i vini bianchi siano meno interessati dalle pressioni del mercato non deve, comunque, far venire meno l’attenzione”. Così, a WineNews, Igor Gladich, dg Consorzio dei Vini Soave e Recioto di Soave.

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