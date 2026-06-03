“Turismo del vino e del cibo asset fondamentali, capaci di unire wellness e cultura”

A WineNews, in vista di “Campioni del Mondo - Italia Loves Unesco”, il 5 giugno su Rai 1, in mondovisione, il Ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi. “È un tipo di turismo che unisce molte cose, e insieme a quello dell’olio, della birra e al cicloturismo, attira un pubblico alto spendente, valorizza le aree interne ed è sempre più destagionalizzato. E con la grande serata dall’Arena di Verona vogliamo mostrare al mondo il meglio del made in Italy, e stimolare anche il “turismo delle radici”, che ha un bacino di utenza di oltre 70 milioni di persone di origine italiana che vivono o sono nate all’estero, e su cui puntiamo molto”.

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