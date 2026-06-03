“Un grande brindisi nazionale, dall’Arena di Verona alle case d’Italia: celebriamo la convivialità”

A WineNews, in vista di “Campioni del Mondo - Italia Loves Unesco”, il 5 giugno su Rai 1, in mondovisione, la conduttrice Milly Carlucci. “Brindiamo tutti insieme a noi, al nostro essere italiani, al nostro primato Unesco, ad un Paese che è intriso di una bellezza che troppe volte diamo per scontata e che non guardiamo con attenzione. Ma sarà un momento di grande promozione per l’Italia, davanti agli occhi del mondo e di oltre 100 delegati Unesco”.

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