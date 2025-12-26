V8+, Docg Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Dry Piero

Con V8+ le Tenute del Leone Alato danno del “tu” al Prosecco. Tutte le 8 etichette dell’azienda hanno, infatti, un nome proprio di persona, e questo - unito al colore diverso, alle caratteristiche distinte e ben comunicate di ogni vino, oltre che ad una bottiglia dal design giovanile - vuole rendere più comprensibile un territorio senza scendere a compromessi con l’antico patrimonio di saperi di quel luogo. Due sono i Conegliano Valdobbiadene Docg: il Cartizze Toni e questo Extra Dry Piero, spiccatamente dolce e quindi intenso nei profumi di pera e mela, sciroppo di sambuco e scorza di limone, ad anticipare un sorso morbido e pieno, rinfrescato da una vena citrina.
