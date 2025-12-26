Val d’Oca, Docg Valdobbiadene Prosecco Superiore Dry Uvaggio Storico

Ottenute da oltre 1000 ettari di vigne coltivate da 600 soci conferitori, sono 16 milioni le bottiglie che produce in media all’anno la cooperativa sociale con sede a Valdobbiadene. E una buona parte di queste sono etichettate a Prosecco Superiore Docg, suddivise in 3 linee su 4: le Cuvée Classiche, Le Rive e il top di gamma Heritage, composta dalle due sole etichette di Cartizze e di Uvaggio Storico. L’uvaggio storico rappresenta le origini del territorio da cui nasce, quando alla Glera (qui presente all’85%) si accompagnavano altri vitigni a bacca bianca autoctoni, liberamente piantati e propagati senza la metodologia scientifica da monovitigno che si è poi diffusa: in questo caso la Glera viene vinificata insieme a Verdiso, Perera e Bianchetta Trevigiana, coltivate da soli tre soci viticoltori. Ne risulta un vino intensamente profumato - sostenuto dal dosaggio - di pera succosa, mela verde, ananas, fiori di sambuco, albedo e crema diplomatica - che in bocca risulta cremoso e sapido, dai ritorni dolci di frutta matura, che si rinfrescano sul finale grazie a note mentolate e di mandorla cruda.

(ns)

Copyright © 2000/2025