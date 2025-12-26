Villa Sandi, Docg Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Brut La Rivetta 120

La Rivetta 120 è uno dei due Prosecco Superiore di punta di Villa Sandi, insieme al Cartizze La Rivetta. Viene prodotto con le uve di vigneti particolarmente esposti del valdobbiadenese, che vengono pressati a grappolo intero; la fermentazione avviene in acciaio e il vino poi lasciato in affinamento sui suoi lieviti per 120 giorni: da qui il nome. Ne deriva un spumante cremoso e ben bilanciato fra sapidità, freschezza e dolcezza, e molto generoso in termini aromatici, fra cui profumi di mela e pera, mentuccia, mandorla cruda, cui si aggiungono note di pompelmo rosa in chiusura. Marchio significativo del territorio, Villa Sandi produce 5,6 milioni di bottiglie all’anno.

