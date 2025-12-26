02-Planeta_manchette_175x100
Ville d’Arfanta, Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Brut 2024

Vendemmia: 2024
Uvaggio: Glera
Bottiglie prodotte: 30.000
Prezzo allo scaffale: € 10,00
Proprietà: Luca Serena
Enologo: Ermes Busetto
Territorio: Valdobbiadene

Una realtà spumantistica dal taglio commerciale e dalla produzione dai numeri non proprio confidenziali, quella guidata da Luca Serena, insieme al padre Giorgio. Con i marchi Serena 1881, Ville d’Arfanta, Corte delle Calli, Serenello, Costaros, L’Uvas Fusti, Vigne Verdi e Casanova, produce fino a 33.000.000 di bottiglie, mentre gli ettari vitati di proprietà sono quasi 30. Il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Brut 2024 di Ville d’Arfanta si presenta di colore giallo paglierino con riflessi verdognoli. Al naso profuma di rosa, mela e gelsomino, con tocchi di banana e ananas. Il sorso è scorrevole e godibile, dallo sviluppo continuo e dal finale ancora fruttato.

TAG: CONEGLIANO VALDOBBIADENE, EXTRA BRUT, PROSECCO SUPERIORE, SERENA WINES 1881, VILLE D'ARFANTA

