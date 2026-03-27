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L'Intervista

170 anni di Gruppo Meregalli, tra storia e futuro, evoluzioni nel calice e sui mercati

A WineNews, Marcello Meregalli, presidente Gruppo Meregalli, e Corrado Mapelli, dg (e socio di Meregalli Giuseppe Spa, holding del Gruppo)

“Da sempre ci innoviamo, anticipando trend e gusti dei consumatori, ma la migliore medicina resterà sempre il buon vino insieme alla buona cucina: faremo sempre del bere un’arte”. Così Gruppo Meregalli, tra le più importanti e longeve realtà distributive di vino e spiriti in Italia, che festeggia i suoi 170 anni. A WineNews, Marcello Meregalli, presidente del Gruppo, e Corrado Mapelli, direttore generale (e socio Meregalli Giuseppe Spa, holding del Gruppo), raccontano i trend nel calice e sui mercati, festeggiando una lunga storia, ma guardando sempre al vino di domani.

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TAG: CONSUMI, CORRADO MAPELLI, DISTRIBUZIONE, GRUPPO MEREGALLI, MARCELLO MEREGALLI, MERCATI, TENDENZE

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