L’Etna rossista o bianchista? Ogni Contrada “dà grandi vini, l’importante è non seguire le mode”

“Il passaggio dell’Etna a Docg lo vedo come doveroso: se effettivamente siamo maturi e all’altezza allora possiamo permetterci anche un controllo ed una garanzia in più da dare al consumatore. Ma non farei una classificazione “rossista vs bianchista”: ogni luogo dell’Etna può esprimere sia grandi bianchi che grandi rossi, l’importante è non seguire le mode. Gli investimenti da fuori? Bene se si fanno con rispetto, male se è solo per la parte commerciale”. Così, a WineNews, Salvo Foti, enologo e vigneron con I vigneri, tra i protagonisti della “rinascita enologica” del vulcano siciliano.

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