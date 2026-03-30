“Veronafiere con Vinitaly sta facendo un grande lavoro sull’internazionalizzazione”

Dalla Cina per l’Asia al Brasile per l’America Latina, dall’India agli Usa, “VeronaFiere con Vinitaly sta facendo, da anni, un grande lavoro sull'internazionalizzazione con fiere vere e proprie nei mercati di riferimento. Su Vinitaly.Usa, a New York, stiamo lavorando molto, perché il mercato americano in questo momento chiede una presenza di grande qualità nella promozione del vino coordinati con consorzi, produttori, associazioni, ambasciate, consolati e Ice come Sistema Paese”. Così, a WineNews, il presidente Veronafiere Federico Bricolo verso Vinitaly 2026 (Verona, 12-15 aprile).

Copyright © 2000/2026