“Il vino per l’Italia è ricchezza, cultura e presidio dei territori, delle aree interne e collinari”

A WineNews, il commento del vice Premier Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, a Vinitaly 2026, a Verona. “Il vino rappresenta per l’Italia, oltre che ricchezza, cultura. È presidio dei territori, delle aree interne e collinari: senza viticoltori e agricoltori, parlando di dissesto idrogeologico, saremmo ancora più in difficoltà. Da Ministro dei Trasporti ho il dovere di moltiplicare i cantieri aperti e da vice Premier quello di smetterla con i vincoli del Patto di Stabilità, per aiutare le nostre imprese”.

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