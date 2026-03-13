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L'Intervista

“Il Prosecco è condivisione e conquista, perché è anche un messaggio politico inclusivo”

A WineNews, Pino Strabioli, esperto di costume e divulgatore di cultura, nei 100 anni di Valdo Spumanti. “Un secolo che non racconta solo di vino”

Gli ultimi 100 anni, come quelli festeggiati da Valdo Spumanti, fondata nel 1926 dalla famiglia Bolla a Valdobbiadene, per Pino Strabioli (in foto con Pierluigi Bolla), regista e conduttore, esperto di costume e divulgatore di cultura, sono “un secolo che non racconta solo di Prosecco: ai matrimoni anche ai più piccoli si concedeva un sorso. E pensiamo alle donne che, con l'avvento del Prosecco, gli si avvicinano” e si avvicinano al vino. Le sue bollicine sono “un simbolo di conquista e un messaggio politico inclusivo”. Una storia per riflettere sul futuro, tra socialità e condivisione che “stiamo perdendo di vista”.

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TAG: CONDIVISIONE, FAMIGLIA BOLLA, INCLUSIVITà, PINO STRABIOLI, PROSECCO, SOCIALITA', VALDO SPUMANTI

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