“Il Prosecco è condivisione e conquista, perché è anche un messaggio politico inclusivo”

Gli ultimi 100 anni, come quelli festeggiati da Valdo Spumanti, fondata nel 1926 dalla famiglia Bolla a Valdobbiadene, per Pino Strabioli (in foto con Pierluigi Bolla), regista e conduttore, esperto di costume e divulgatore di cultura, sono “un secolo che non racconta solo di Prosecco: ai matrimoni anche ai più piccoli si concedeva un sorso. E pensiamo alle donne che, con l'avvento del Prosecco, gli si avvicinano” e si avvicinano al vino. Le sue bollicine sono “un simbolo di conquista e un messaggio politico inclusivo”. Una storia per riflettere sul futuro, tra socialità e condivisione che “stiamo perdendo di vista”.

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