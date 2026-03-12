1986-2026: Slow Food celebra i suoi primi 40 anni. Con il cibo strumento per cambiare il mondo

A WineNews, Barbara Nappini, presidente Slow Food Italia: “parlare di alimentazione, o di vino, è parlare di di diritti umani”. Le riflessioni nell’anniversario del movimento, fondato da Carlin Petrini, che culmineranno con “Terra Madre Salone del Gusto” 2026 (24-28 settembre, a Torino). “Il cibo è un potente strumento di cambiamento politico e culturale” per “un sistema alimentare buono perché gradevole, pulito perché sostenibile, e giusto perché nessuno è sfruttato”. Al centro, la biodiversità, “che è anche tutela dei paesaggi, dei territori, delle comunità che li abitano, e quindi anche della gastronomia” (credit: Michele Purin).

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