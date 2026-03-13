L’enoturismo cresce perché il vino “offre esperienze come solo pochi prodotti possono fare”

A WineNews, Dario Stefàno, presidente Centro Studi Enoturismo Università Lumsa di Roma, analizza il fenomeno - apparentemente paradossale - del calo dei consumi di vino e della crescita dell’enoturismo, spiegando che “non è una contraddizione. È cambiato il modo di bere e l’approccio. Il vino nelle nuove forme di racconto e consumo cresce perché offre un’esperienzialità che solo pochi altri prodotti sanno dare”. Ora che ci sono le norme per investire sull’enoturismo in Italia, “dobbiamo rispondere all’esigenza formativa delle aziende” e “agevolare l’arrivo dei turisti in cantina”.

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