Giorgia Meloni: “vino fondamentale per l’Italia, pezzo straordinario della nostra identità profonda”

La Premier Giorgia Meloni, a WineNews, oggi, da Vinitaly 2026 a Verona: “il vino è centrale anche nella Cucina Italiana Patrimonio Unesco. È un settore fatto da imprese che hanno già fatto tanto ed a cui cerchiamo di dare risposte alle varie criticità di questo momento. La mia presenza qui è un segnale di vicinanza, di solidarietà e di riconoscimento a questo settore”.

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