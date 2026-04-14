“Cambiare rotta per il vino, dalla logica difensiva all’offensiva, era la cosa più importante”

I francesi chiedono quale è il più grande Paese del vino, se l’Italia che lo difende con campagne e pubblicità, o la Francia che estirpa: “se lo dicono loro che lavoriamo bene, ne prendiamo atto, ma lo sapevamo. La nostra campagna è costata pochissimo, ma ha avuto un impatto enorme, oltre 71 milioni di contatti (ed è pronta alla seconda fase, ndr). Cambiare rotta, dalla logica difensiva all’offensiva, era importante. Non si possono chiedere incentivi per smettere di produrre, ma possiamo darli per farlo meglio”. A WineNews, da Vinitaly, il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida.

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