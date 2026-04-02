Bosco e vite, “un rapporto di reciproci benefici nel sopportare caldo, freddo e parassiti”

Prima c’erano solo boschi, oggi nei territori del vino si alternano con i vigneti “ed è una scoperta recente il fatto che tra la pianta arborea e la vite si è stabilito un linguaggio tra specie, che ha portato ad una reciproca capacità di sopportare il caldo, il freddo e i parassiti, grazie ai Voc (Composti Organici Volatili), con i quali si scambiano messaggi che fanno esprimere al meglio i reciproci geni, responsabili, per esempio della forma della pianta o delle difese agli stress”: lo spiega, a WineNews, il professor Attilio Scienza, tra i massimi esperti di viticoltura al mondo.

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