“Solo collocando i vitigni dove il loro Dna si esprime appieno, questi daranno grandi vini”

A WineNews, Attilio Scienza e la “nuova autoctonia” dei vitigni, dal “Forum sul vino” by Società Consulenza Enologica Chiasso-Cotarella. “Il termine autoctono, dal greco autókhthōn, vuol dire “di quel luogo”. Ma, noi, abbiamo sempre dimenticato il concetto, fondamentale, di vocazione. L’autoctonia, infatti, non è una questione genetica, ma è legata ai territori, alla vocazione e alle zonazioni: solo collocando i vitigni nei luoghi dove possono esprimere il loro Dna compiutamente questi possono diventare importanti e fare grandi vini”.

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