“Il mondo, e soprattutto i giovani, sono cambiati, ma il vino è rimasto in quello precedente”

Davvero il vino non interessa più ai giovani? “Il mondo e i giovani sono cambiati, e il vino è rimasto in quello precedente. C’è stato il ricambio generazionale, siamo diversi e con altre caratteristiche sociali, e anche al vino serve un’immagine nuova. I rincari al ristorante? Capitolo a parte”. Così, a WineNews, Niccolò Lazzari, giovane “AmicoEnologo” sui social. “Io racconto il vino basandomi sulle mie conoscenze. Devo imparare ancora tantissimo, ma cerco di condividere quello che so con semplicità, in maniera diretta, anche divertente, rimanendo me stesso e come sono con gli amici”.

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