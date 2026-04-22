Giovani, vino e comunicazione, “tutto si gioca sulle emozioni, dalla bottiglia ai social”

A WineNews, Vincenzo Russo, professore di Psicologia dei Consumi e Neuromarketing allo Iulm di Milano, spiega che se “per molte cantine TikTok non esiste, i giovani ci parlano con TikTok: questo è già un elemento critico”. E che, tra le caratteristiche che i giovani osservano, ci sono la capienza delle bottiglie, le qualità percettive del vino, ma anche il grado alcolico e le certificazioni, dal bio alla sostenibilità: “i ragazzi guardano ciò che possono capire”. Perché, analizza il professore, quando si parla di giovani, vino e comunicazione, “tutto si gioca sulle emozioni”.

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