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L'Intervista

Giovani, vino e comunicazione, “tutto si gioca sulle emozioni, dalla bottiglia ai social”

L’analisi, a WineNews, di Vincenzo Russo, professore di Psicologia dei Consumi e Neuromarketing all’Università Iulm di Milano

A WineNews, Vincenzo Russo, professore di Psicologia dei Consumi e Neuromarketing allo Iulm di Milano, spiega che se “per molte cantine TikTok non esiste, i giovani ci parlano con TikTok: questo è già un elemento critico”. E che, tra le caratteristiche che i giovani osservano, ci sono la capienza delle bottiglie, le qualità percettive del vino, ma anche il grado alcolico e le certificazioni, dal bio alla sostenibilità: “i ragazzi guardano ciò che possono capire”. Perché, analizza il professore, quando si parla di giovani, vino e comunicazione, “tutto si gioca sulle emozioni”.

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TAG: BIOLOGICO, CONSUMI, EMOZIONI, GIOVANI, NEUROMARKETING, PSICOLOGIA DEI CONSUMI, SOCIAL, SOSTENIBILITA, UNIVERSITà IULM, VINCENZO RUSSO

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